Випуск новин за 09:00: Літак Міноборони Росії впав у Чорне море

У випуску новин 25 грудня станом на 09:00 – літак Міноборони Росії Ту-154 зник з екранів радарів. Журналісти повідомляють, що літак, ймовірно, імовірно впав у Чорне море.

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