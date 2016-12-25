Випуск новин за 09:00: Літак Міноборони Росії впав у Чорне море
Випуск новин 09:43, сьогодні 103 Читать новость на русском
У випуску новин 25 грудня станом на 09:00 – літак Міноборони Росії Ту-154 зник з екранів радарів. Журналісти повідомляють, що літак, ймовірно, імовірно впав у Чорне море.
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Джерело: 24 Канал
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