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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154

Випуск новин за 09:00: Літак Міноборони Росії впав у Чорне море

Випуск новин 09:43, сьогодні 103 Читать новость на русском
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У випуску новин 25 грудня станом на 09:00 – літак Міноборони Росії Ту-154 зник з екранів радарів. Журналісти повідомляють, що літак, ймовірно, імовірно впав у Чорне море.

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Теги: авіація Катастрофа Новини Росії Випуск новин Жертви
Джерело: 24 Канал
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