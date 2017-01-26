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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Мексика відреагувала на стіну на кордоні. Хабарництво заступника мера

Випуск новин 11:21, сьогодні 11 Читать новость на русском

У випуску новин 26 січня за 10:00 годину – Мексика обурена заявами Президента США Дональда Трампа про будівництво стіни на кордоні між двома країнами. Заступника мера Ужгорода впіймали на хабарі, але він втік.

Також у випуску:

Один поранений, двоє травмовані – як минула доба в зоні АТО.

Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих під сніжними завалами в Італії. Пошукова операція завершена.

Терорист «ДНР» з Бразилії отримав 13 років тюрми.

Українські інженери протестували новий безпілотник "Командор".

Теги: Випуск новин Мексика Ужгород Хабар
Джерело: 24 Канал
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