Випуск новин за 10:00: Мексика відреагувала на стіну на кордоні. Хабарництво заступника мера

У випуску новин 26 січня за 10:00 годину – Мексика обурена заявами Президента США Дональда Трампа про будівництво стіни на кордоні між двома країнами. Заступника мера Ужгорода впіймали на хабарі, але він втік.

Також у випуску: Один поранений, двоє травмовані – як минула доба в зоні АТО. Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих під сніжними завалами в Італії. Пошукова операція завершена. Терорист «ДНР» з Бразилії отримав 13 років тюрми. Українські інженери протестували новий безпілотник "Командор".

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