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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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Випуск новин за 10:00: Офіс патрульної поліції обстріляли із гранатомета. Доба у зоні АТО

Випуск новин 10:54, сьогодні 1 Читать новость на русском

У випуску новин 20 березня станом на 10:00 – у Рівному вночі обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції. У зоні АТО бойовики продовжують гатити вздовж всієї лінії розмежування.

Також у випуску:

У Московському СІЗО вбили директора "Роскосмосу".

Банки з російським держкапіталом в Україні ведуть переговори про продаж.

Кредит від МВФ на один мільярд доларів знову завис у повітрі.

Теги: Випуск новин АТО Війна на Донбасі Поліція Кримінал Рівне
Джерело: 24 Канал
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