Випуск новин за 10:00: Офіс патрульної поліції обстріляли із гранатомета. Доба у зоні АТО
Випуск новин 10:54, сьогодні 1 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 10:00 – у Рівному вночі обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції. У зоні АТО бойовики продовжують гатити вздовж всієї лінії розмежування.
Також у випуску:
У Московському СІЗО вбили директора "Роскосмосу".
Банки з російським держкапіталом в Україні ведуть переговори про продаж.
Кредит від МВФ на один мільярд доларів знову завис у повітрі.
Джерело: 24 Канал
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