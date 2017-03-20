Випуск новин за 10:00: Офіс патрульної поліції обстріляли із гранатомета. Доба у зоні АТО

У випуску новин 20 березня станом на 10:00 – у Рівному вночі обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції. У зоні АТО бойовики продовжують гатити вздовж всієї лінії розмежування.

Також у випуску: У Московському СІЗО вбили директора "Роскосмосу". Банки з російським держкапіталом в Україні ведуть переговори про продаж. Кредит від МВФ на один мільярд доларів знову завис у повітрі.

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