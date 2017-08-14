Випуск новин за 11:00: Ким Чен Ин скликає послів. Зсуви ґрунту в Непалі
Випуск новин 12:08, сьогодні 58 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин за 14 серпня станом на 11:00 – термінове засідання може бути пов'язане з підготовкою країни до подальших військових провокацій, або ж ядерних випробувань. У Непалі повені та зсуви ґрунту забрали життя 49 людей.
Також у випуску:
Двоє українських бійців поранено в зоні АТО.
Одну з найвідоміших кіностудій України – імені Довженка – збираються приватизувати.
Загрози ядерної війни між Сполученими штатати та КНДР наразі немає, заявив директор ЦРУ.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Будьте обережні: в Україну прийшов новий атмосферний фронт13 липня , 07:43
Пономарьов назвав найважливішу інформацію, яку мав Вороненков25 березня , 16:25
Троє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню дівчину24 лютого , 16:14
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32