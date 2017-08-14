13:20
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 11:00: Ким Чен Ин скликає послів. Зсуви ґрунту в Непалі
Випуск новин
12:08, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 11:00: Ким Чен Ин скликає послів. Зсуви ґрунту в Непалі

Випуск новин 12:08, сьогодні 58 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 серпня станом на 11:00 – термінове засідання може бути пов'язане з підготовкою країни до подальших військових провокацій, або ж ядерних випробувань. У Непалі повені та зсуви ґрунту забрали життя 49 людей.

Також у випуску:

Двоє українських бійців поранено в зоні АТО.

Одну з найвідоміших кіностудій України – імені Довженка – збираються приватизувати.

Загрози ядерної війни між Сполученими штатати та КНДР наразі немає, заявив директор ЦРУ.

Теги: Випуск новин Жертви КНДР Кім Чен Ин Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Депутатська недоторканність – в Україні це всього-на-всього політична гра
сьогодні, 12:02 Депутатська недоторканність – в Україні це всього-на-всього політична гра
Катерина Одарченко 282
Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
сьогодні, 11:25 Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 10:18 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 8459
сьогодні, 09:51 "Валеріан і місто тисячі планет": шикарний світ майбутнього від Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 1399
Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
сьогодні, 08:22 Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
Блог Медіа 16522
Будьте обережні: в Україну прийшов новий атмосферний фронт
 13 липня , 07:43
Пономарьов назвав найважливішу інформацію, яку мав Вороненков
 25 березня , 16:25
Троє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню дівчину
 24 лютого , 16:14
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"
26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта
27 червня , 13:46
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук