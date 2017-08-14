Випуск новин за 11:00: Ким Чен Ин скликає послів. Зсуви ґрунту в Непалі

У випуску новин за 14 серпня станом на 11:00 – термінове засідання може бути пов'язане з підготовкою країни до подальших військових провокацій, або ж ядерних випробувань. У Непалі повені та зсуви ґрунту забрали життя 49 людей.

Також у випуску: Двоє українських бійців поранено в зоні АТО. Одну з найвідоміших кіностудій України – імені Довженка – збираються приватизувати. Загрози ядерної війни між Сполученими штатати та КНДР наразі немає, заявив директор ЦРУ.

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