Випуск новин за 11:00: У зоні АТО неспокійно. Вибух в центрі Багдаду: багато загиблих
Випуск новин 11:53, сьогодні 38 Читать новость на русском
У випуску новин 31 грудня станом на 11:00 – за добу Бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Також у випуску:
21 людина загинула і 40 поранені через вибух в центрі Багдада.
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Джерело: 24 Канал
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