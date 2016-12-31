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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 11:00: У зоні АТО неспокійно. Вибух в центрі Багдаду: багато загиблих

Випуск новин 11:53, сьогодні 38 Читать новость на русском
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У випуску новин 31 грудня станом на 11:00 – за добу Бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Також у випуску:

21 людина загинула і 40 поранені через вибух в центрі Багдада.

Дональд Трамп відреагував на рішення Владіміра Путіна не випроваджувати американських дипломатів із Росії.

Жителі Івано-Франківська "скромно" зустрінуть Новий рік.

Теги: Жертви Випуск новин АТО Вибух Ірак
Джерело: 24 Канал
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