Випуск новин за 11:00: У зоні АТО неспокійно. Вибух в центрі Багдаду: багато загиблих

У випуску новин 31 грудня станом на 11:00 – за добу Бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Також у випуску: 21 людина загинула і 40 поранені через вибух в центрі Багдада. Дональд Трамп відреагував на рішення Владіміра Путіна не випроваджувати американських дипломатів із Росії. Жителі Івано-Франківська "скромно" зустрінуть Новий рік.

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