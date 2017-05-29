Випуск новин за 11:00: Зв'язки Росії з ІДІЛ. В Одесі зірвали концерт української співачки
Випуск новин 11:44, сьогодні 30 Читать новость на русском
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У випуску новин 29 травня станом на 11:00 – Україна передала дані про зв'язки Росії з ІДІЛ Парламентській асамблеї НАТО. З димовими шашками і петардами в Одесі зірвали концерт артистки Світлани Лободи.
Також у випуску:
Оболонський райсуд столиці продовжить підготовче засідання у справі Януковича.
Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, 7 українських бійців були поранені.
У Манчестері затриманий 15 підозрюваний в організації теракту.
Джерело: 24 Канал
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