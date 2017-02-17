Випуск новин за 12:00: Теракт в Авдіївці. Власна армія Євросоюзу

У випуску новин 17 лютого станом на 12:00 – прокуратура Донеччини кваліфікує вчорашні обстріли Авдіївки як теракт. Снаряди влучили у багатоповерхівку, є загиблий. Європарламент ухвалив резолюцію, яка передбачає створення власної армії.

Також у випуску: Тактична українська авіація майже щодня піднімає в небо бойові літаки. Трагедія в Італійських Альпах: загинуло четверо альпіністів. У Мюнхені стартує 53 конференція з безпеки. Основні теми: Україна, Росія, Сирія та боротьба з тероризмом. Президент Сирії підтримав антиміграційний указ Трампа.

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