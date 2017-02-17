Випуск новин за 12:00: Теракт в Авдіївці. Власна армія Євросоюзу
Випуск новин 13:04, сьогодні 100 Читать новость на русском
У випуску новин 17 лютого станом на 12:00 – прокуратура Донеччини кваліфікує вчорашні обстріли Авдіївки як теракт. Снаряди влучили у багатоповерхівку, є загиблий. Європарламент ухвалив резолюцію, яка передбачає створення власної армії.
Також у випуску:
Тактична українська авіація майже щодня піднімає в небо бойові літаки.
Трагедія в Італійських Альпах: загинуло четверо альпіністів.
У Мюнхені стартує 53 конференція з безпеки. Основні теми: Україна, Росія, Сирія та боротьба з тероризмом.
Президент Сирії підтримав антиміграційний указ Трампа.
Джерело: 24 Канал
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