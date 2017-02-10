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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ
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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 12:00: Заява Насалика щодо блокади Донбасу. Негода в США

Випуск новин 14:18, сьогодні 24 Читать новость на русском

У випуску новини 10 лютого за 12:00 – міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик стверджує, що Україна обмінюється товарами з окупованими територіями

Також у випуску:

Бійців, які підтримали блокаду, термінового викликають на фронт.

Година запитань до уряду.

Терорист підтвердив фінансування "Л/ДНР" Росією.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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