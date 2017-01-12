Випуск новин за 13:00: Загинули військові

У випуску новин 12 січня за 13:00 – військові, які зникли чотири дні тому поблизу Маріуполя, загинули. Зараз ведуться переговори з бойовиками щодо повернення тіл.

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