Випуск новин за 13:00: Загинули військові
Випуск новин 14:13, сьогодні 10 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 13:00 – військові, які зникли чотири дні тому поблизу Маріуполя, загинули. Зараз ведуться переговори з бойовиками щодо повернення тіл.
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Джерело: 24 Канал
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