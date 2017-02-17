Випуск новин за 13:00: Загострення ситуації на Донбасі. Пенсійний вік в Україні

У випуску новин 17 лютого станом на 13:00 – бойовики стріляють з гармат і танків, за добу троє українських військових загинуло. МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку.

Також у випуску: РНБО доручила Кабміну перевірити тарифи на електроенергію. Україна опустилась у міжнародному рейтингу економічної свободи. Бібліотеку української літератури в Москві закриють 10 березня.

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