Випуск новин за 13:00: Загострення ситуації на Донбасі. Пенсійний вік в Україні
Випуск новин 14:32, сьогодні 107 Читать новость на русском
У випуску новин 17 лютого станом на 13:00 – бойовики стріляють з гармат і танків, за добу троє українських військових загинуло. МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку.
Також у випуску:
РНБО доручила Кабміну перевірити тарифи на електроенергію.
Україна опустилась у міжнародному рейтингу економічної свободи.
Бібліотеку української літератури в Москві закриють 10 березня.
Джерело: 24 Канал
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