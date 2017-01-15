Випуск новин за 15:00: Катастрофічні наслідки військової перевірки в Ростовській області
Випуск новин 16:04, сьогодні 106 Читать новость на русском
У випуску новин 15 січня за 15:00 – військовий експерт Олег Жданов розповів про катастрофічні наслідки військової перевірки в Ростовській області в політичній площині.
Також у випуску:
У Сполучених Штатах нова хвиля протестів проти Дональда Трампа.
Двоє росіянок попросили статус біженок в Україні.
В Румунії на річці Дунай у льодяному полоні опинився корабель з екіпажем на борту.
Джерело: 24 Канал
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