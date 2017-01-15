Випуск новин за 15:00: Катастрофічні наслідки військової перевірки в Ростовській області

У випуску новин 15 січня за 15:00 – військовий експерт Олег Жданов розповів про катастрофічні наслідки військової перевірки в Ростовській області в політичній площині.

Також у випуску: У Сполучених Штатах нова хвиля протестів проти Дональда Трампа. Двоє росіянок попросили статус біженок в Україні. В Румунії на річці Дунай у льодяному полоні опинився корабель з екіпажем на борту.

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