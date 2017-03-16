Випуск новин за 15:00: Обшуки у Запорізькій ОДА. Забули про допомогу від волонтерів
Випуск новин 16:09, сьогодні 52 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 15:00 – у Запорізькій облдержадміністрації слідчі НАБУ шукають докази зловживань місцевих держслужбовців. Гуманітарна допомога для Авдіївки гниє у гаражах Чернівецької облради.
Також у випуску:
Декілька російських банків опинилися у санкційному списку України.
Нардеп Сергій Мельничук заявив, що виходить з коаліції.
Луцькі депутати вже 40 днів не визнають смерть мера.
Джерело: 24 Канал
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