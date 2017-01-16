Випуск новин за 16:00: Обмовка Пашинського. Розрив між багатими та бідними
Випуск новин 17:17, сьогодні 82 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 16:00 годину – народний депутат Сергій Пашинський зацікавлений в необ'єктивному розслідуванні.
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Розрив між найбагатшими людьми планети і рештою населення сягнув рекордного рівня.
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Джерело: 24 Канал
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