Випуск новин за 17:00: Евакуація в Сирії. Проплачений мітинг у Москві

У випуску новин 19 березня станом на 17:00 – "Столицю революції", місто Хомс, покидають повстанці з родинами.

Також у випуску: Міжнародний валютний фонд завтра не розглядатиме питання 1 мільярда доларів для України. З нагоди анексії Криму в Москві мітингували за гроші. Уряд розпочав відбір свого аудитора для Національного антикорупційного бюро.

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