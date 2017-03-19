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Випуск новин за 17:00: Евакуація в Сирії. Проплачений мітинг у Москві

Випуск новин 18:46, сьогодні 51 Читать новость на русском

У випуску новин 19 березня станом на 17:00 – "Столицю революції", місто Хомс, покидають повстанці з родинами.

Також у випуску:

Міжнародний валютний фонд завтра не розглядатиме питання 1 мільярда доларів для України.

З нагоди анексії Криму в Москві мітингували за гроші.

Уряд розпочав відбір свого аудитора для Національного антикорупційного бюро.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Анексія Криму Транш МВФ НАЗК
Джерело: 24 Канал
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