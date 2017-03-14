Випуск новин за 17:00: Політичний скандал на Євробаченні. День добровольця
Випуск новин 18:29, сьогодні 129 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 17:00 – організатори Євробачення прокоментували скандал навколо російської представниці. Сьогодні в Україні вперше відзначають День добровольця.
Також у випуску:
Учасників торгової блокади знову затримали, у країні тривають акції проти силового розгону активістів.
Українським військовим запропонували новий марш.
За добу в зоні АТО 1 український військовий загинув, 4 поранені і стільки ж травмовані.
Джерело: 24 Канал
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