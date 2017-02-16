Випуск новин за 17:00: Продовження торгової блокади Донбасу. "Роттердамський" детектив

У випуску новин 16 січня за 17:00 – активісти заявили, що й надалі продовжать торгову блокаду тимчасово окупованих територій. Міністри не розберуться, яка вартість вугілля в Україні,і чи купує держава його за формулою "Роттердам+".

Також у випуску: Столичні поліцейські оголосили про посилений режим роботи під час заходів до днів пам’яті Героїв Небесної Сотні. Президент України Петро Порошенко терміново зібрав засідання Ради національної безпеки та оборони. В Авдіївці після нічного обстрілу зруйновано 9 житлових будинків. США і надалі підтримуватимуть українську армію і нарощуватимуть потенціал українського війська.

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