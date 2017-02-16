Випуск новин за 17:00: Продовження торгової блокади Донбасу. "Роттердамський" детектив
Випуск новин 18:19, сьогодні 177 Читать новость на русском
У випуску новин 16 січня за 17:00 – активісти заявили, що й надалі продовжать торгову блокаду тимчасово окупованих територій. Міністри не розберуться, яка вартість вугілля в Україні,і чи купує держава його за формулою "Роттердам+".
Також у випуску:
Столичні поліцейські оголосили про посилений режим роботи під час заходів до днів пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Президент України Петро Порошенко терміново зібрав засідання Ради національної безпеки та оборони.
В Авдіївці після нічного обстрілу зруйновано 9 житлових будинків.
США і надалі підтримуватимуть українську армію і нарощуватимуть потенціал українського війська.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)2 листопада 2016 , 14:37 3
В Києві відгримів парад: ефектні фото військових та потужної техніки24 серпня 2016 , 14:32 70
"Автомайдан" пікетує будинок Авакова зі сміттєвозом4 грудня 2016 , 14:20 1
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56