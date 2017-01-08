Випуск новин за 17:00: Симпатії Трампа. Вибух в Одесі

У випуску новин 8 січня за 17:00 годину – обраний президент США заявив, що мати гарні відносини з Москвою – це добре.

Також у випуску: Різдвяна коляда лунає і на центральному майдані Запоріжжя: у місті влаштували фестиваль вертепів. Чоловіку, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди загрожує смертна кара. Ярмарок доброти влаштували у Сумах, аби врятувати онкохвору 15-річну Сашу Кошову. Життя 9 українців забрала негода, яка вже третю добу вирує в Україні. Вибух у приватному будинку Одеси стався цієї ночі.

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