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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 17:00: Симпатії Трампа. Вибух в Одесі

Випуск новин 18:08, сьогодні 226 Читать новость на русском
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У випуску новин 8 січня за 17:00 годину – обраний президент США заявив, що мати гарні відносини з Москвою – це добре.

Також у випуску:

Різдвяна коляда лунає і на центральному майдані Запоріжжя: у місті влаштували фестиваль вертепів.

Чоловіку, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди загрожує смертна кара.

Ярмарок доброти влаштували у Сумах, аби врятувати онкохвору 15-річну Сашу Кошову.

Життя 9 українців забрала негода, яка вже третю добу вирує в Україні.

Вибух у приватному будинку Одеси стався цієї ночі.

Теги: Україна Новорічні свята США Дональд Трамп Випуск новин Вибух
Джерело: 24 Канал
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