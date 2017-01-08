Випуск новин за 17:00: Симпатії Трампа. Вибух в Одесі
Випуск новин 18:08, сьогодні 226 Читать новость на русском
У випуску новин 8 січня за 17:00 годину – обраний президент США заявив, що мати гарні відносини з Москвою – це добре.
Також у випуску:
Різдвяна коляда лунає і на центральному майдані Запоріжжя: у місті влаштували фестиваль вертепів.
Чоловіку, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди загрожує смертна кара.
Ярмарок доброти влаштували у Сумах, аби врятувати онкохвору 15-річну Сашу Кошову.
Життя 9 українців забрала негода, яка вже третю добу вирує в Україні.
Вибух у приватному будинку Одеси стався цієї ночі.
Джерело: 24 Канал
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