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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 18:00: Бюджет Пенсійного фонду. Парубія викликали на допит

Випуск новин 18:57, сьогодні 91 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 18 січня станом на 18:00 – на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду із дефіцитом у понад 140 мільярдів гривень.

Також у випуску:

На засіданні Комітету з нацбезпеки депутатку Надію Савченко звинуватили у державній зраді.

Військова прокуратура викликала на допит голову Верховної Ради Андрія Парубія як свідка подій 2010 року – ратифікації в парламенті Харківських угод.

Фракція "Самопоміч" вимагає, аби Кабмін переглянув свої останні рішення щодо Донбасу.

Італія потерпає від землетрусів. Наразі їх зафіксували три.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі.

Теги: Випуск новин Пенсійний фонд України Надія Савченко Бюджет Андрій Парубій Самопоміч Землетрус
Джерело: 24 Канал
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