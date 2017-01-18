Випуск новин за 18:00: Бюджет Пенсійного фонду. Парубія викликали на допит
Випуск новин 18:57, сьогодні 91 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 18:00 – на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду із дефіцитом у понад 140 мільярдів гривень.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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