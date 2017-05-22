Випуск новин за 18:00: Екологічна катастрофа на Житомирщині. Українці у кримському СІЗО

У випуску новин 22 травня станом на 18:00 – село на Житомирщині більше 6 місяців без питної води. У кримських СІЗО за звинуваченнями у диверсійній діяльності перебувають дев’ятеро українців.

Також у випуску: Янукович – найбільш корумпований політик світу, – Transperancy International. Ігорю Шувалову заборонили в’їзд в Україну на 5 років. Найкращі снайпери у світі – українські нацгвардійці, які показали найкращий результат на змаганнях у Будапешті. Безвіз для України таки запрацює 11 червня: офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвіз для України. Екс-представника НАБУ взяли під варту. Україна виявилась останньою за рівнем вакцинації у Європі. Миколу Азарова хочуть судити заочно: Генеральна прокуратура закінчила розслідування у справі чиновників епохи Януковича.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter