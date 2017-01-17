Випуск новин за 18:00: Народні депутати не підвищили собі зарплату. Держзрада Януковича

У випуску новини 17 січня за 18:00 – парламентарі відхилили проект кошторису Верховної ради щодо підняття їх зарплат.

Також у випуску: Що робити, якщо провалився під лід. Чоловіка, який загинув на Житомирщині можна було врятувати – медики. В Україні запровадять е-квиток.

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