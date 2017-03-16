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Випуск новин за 18:00: Санкції проти російських банків. Обшуки в Запоріжжі

Випуск новин 19:22, сьогодні 111 Читать новость на русском

У випуску новин 16 березня станом на 18:00 – Національний банк пропонує заборонити їм виводити кошти за межі країни.

Також у випуску:

4 наших військових поранені за минулу добу на Донбасі.

Європарламент сьогодні ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії звільнити 31 українця.

Працівники Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури обшукали Запорізьку облдержаміністрацію.

Теги: Випуск новин Новини Донецька АТО Верховна Рада Запоріжжя НАБУ
Джерело: 24 Канал
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