Випуск новин за 19:00: Запобіжний засіб для екс-генконсула. На Євробачення вибирають волонтерів
Випуск новин 20:12, сьогодні 16 Читать новость на русском
У випуску новин 11 березня станом на 19:00 – Другу добу не можуть обрати міру запобіжного заходу екс-генконсулу Грузії в Україні, якого звинувачують у мільйонних махінаціях. Організатори Євробачення-2017 відбирають волонтерів для шоу.
Також у випуску:
У Нідерландах відмовилися впустити літак міністра закордонних справ Туреччини.
Бойовики звинувачують полонених українських розвідників у вбивстві армійського командира терористичної "ЛНР".
Внаслідок вибуху в Донецькій області загинула дитина.
В Одесі затримали учасника заворушень, що відбулись 2 травня 2014 року.
Джерело: 24 Канал
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