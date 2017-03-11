Випуск новин за 19:00: Запобіжний засіб для екс-генконсула. На Євробачення вибирають волонтерів

У випуску новин 11 березня станом на 19:00 – Другу добу не можуть обрати міру запобіжного заходу екс-генконсулу Грузії в Україні, якого звинувачують у мільйонних махінаціях. Організатори Євробачення-2017 відбирають волонтерів для шоу.

Також у випуску: У Нідерландах відмовилися впустити літак міністра закордонних справ Туреччини. Бойовики звинувачують полонених українських розвідників у вбивстві армійського командира терористичної "ЛНР". Внаслідок вибуху в Донецькій області загинула дитина. В Одесі затримали учасника заворушень, що відбулись 2 травня 2014 року.

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