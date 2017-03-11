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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 19:00: Запобіжний засіб для екс-генконсула. На Євробачення вибирають волонтерів

Випуск новин 20:12, сьогодні 16 Читать новость на русском

У випуску новин 11 березня станом на 19:00 – Другу добу не можуть обрати міру запобіжного заходу екс-генконсулу Грузії в Україні, якого звинувачують у мільйонних махінаціях. Організатори Євробачення-2017 відбирають волонтерів для шоу.

Також у випуску:

У Нідерландах відмовилися впустити літак міністра закордонних справ Туреччини.

Бойовики звинувачують полонених українських розвідників у вбивстві армійського командира терористичної "ЛНР".

Внаслідок вибуху в Донецькій області загинула дитина.

В Одесі затримали учасника заворушень, що відбулись 2 травня 2014 року.

Теги: Випуск новин Печерський суд Києва Євробачення Євробачення-2017 Волонтери
Джерело: 24 Канал
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