Випуск новин за 20:00: Смерть Чуркіна. Роковини розстрілів на Майдані
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У випуску новин 20 лютого станом на 19:00 – у США помер головний пропагандист Путіна в організації об'єднаних націй Віталій Чуркін.
Також у випуску:
У Херсоні маршрутний колапс. Зранку на лінію не вийшла половина автобусів.
Андрія Артеменка виключили з фракції "Радикальної партії" і вимагають скласти депутатський мандат.
В Україні відзначають треті роковини з дня розстрілів на Майдані.
Джерело: 24 Канал
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