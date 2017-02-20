Випуск новин за 20:00: Смерть Чуркіна. Роковини розстрілів на Майдані

У випуску новин 20 лютого станом на 19:00 – у США помер головний пропагандист Путіна в організації об'єднаних націй Віталій Чуркін.

Також у випуску: У Херсоні маршрутний колапс. Зранку на лінію не вийшла половина автобусів. Андрія Артеменка виключили з фракції "Радикальної партії" і вимагають скласти депутатський мандат. В Україні відзначають треті роковини з дня розстрілів на Майдані.

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