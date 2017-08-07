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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Випуск новин за 22:00: Скандал між Україною і Польщею. Саакашвілі у Варшаві

Випуск новин 23:12, сьогодні 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – Між Україною і Польщею назріває скандал через нову спробу Варшави перекрутити історію. У Польщі Міхеїл Саакашвілі показав український закордонний паспорт, з яким він потрапив зі Сполучених Штатів

Також у випуску:

Неподалік Мар'їнки, що на Донеччині ворожий снайпер вбив українського військового, ще троє армійців отримали поранення за минулу добу.

Туристичний автобус зіткнувся з мікроавтобусом на Львівщині.

Семеро людей загинули у ДТП на Київщині.

Теги: Випуск новин Скандал Польща Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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