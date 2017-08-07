Випуск новин за 22:00: Скандал між Україною і Польщею. Саакашвілі у Варшаві

У випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – Між Україною і Польщею назріває скандал через нову спробу Варшави перекрутити історію. У Польщі Міхеїл Саакашвілі показав український закордонний паспорт, з яким він потрапив зі Сполучених Штатів

Також у випуску: Неподалік Мар'їнки, що на Донеччині ворожий снайпер вбив українського військового, ще троє армійців отримали поранення за минулу добу. Туристичний автобус зіткнувся з мікроавтобусом на Львівщині. Семеро людей загинули у ДТП на Київщині.

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