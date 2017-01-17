Випуск новин за 23:00: Причини авіакатастрофи в Бішкеку. Обмовка Пашинського

У випуску новини 16 січня за 23:00 годину – вантажний літак поблизу Бішкека впав просто на житлові будинки, в яких спали люди.

Також у випуску: Деталі стрілянини в Олевську. Різка девальвація гривні. Нова жертва собак.

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