Випуск новин за 23:00: Причини авіакатастрофи в Бішкеку. Обмовка Пашинського
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У випуску новини 16 січня за 23:00 годину – вантажний літак поблизу Бішкека впав просто на житлові будинки, в яких спали люди.
Також у випуску:
Деталі стрілянини в Олевську.
Різка девальвація гривні.
Нова жертва собак.
Джерело: 24 Канал
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