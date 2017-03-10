Випуск новин за 23:00: Російських "гумконвоїв" поменшає. Апеляція Насірова
Випуск новин 00:42, сьогодні 14 Читать новость на русском
У випуску новин 9 березня станом на 23:00 –Росія скоротить кількість гумконвоїв на Донбас. Апеляцію захисту Романа Насірова суд розгляне у понеділок, 13 березня об 11 годині.
Також у випуску:
Гірники на Львівщині вимагають заплатити їм зарплату.
Українські слідчі не будуть допитувати Януковича на території Росії.
У міжнародному суді завершилися публічні слухання за позовом України проти Росії.
Джерело: 24 Канал
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