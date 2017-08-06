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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Випуск новин за 23:00: Загибель Бережної. Ситуація в зоні АТО

Випуск новин 23:13, 5 серпня 167 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 серпня станом на 23:00 – екс-нардепка від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в аварії. Найгарячішою точкою в зоні АТО залишається Авдіївська промзона. Сьогодні там бойовики тричі відкривали вогонь.

Також у випуску:

Петро Порошенко заявив, що військовим на Сході України збільшать виплати.

У Києві шану загиблим у 30-х прийшли віддати дисиденти, які зазнали репресій у 70-их.

Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих.

Теги: Загинула Ірина Бережна Випуск новин АТО Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
Новини за 5 серпня
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