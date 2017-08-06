Випуск новин за 23:00: Загибель Бережної. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин за 5 серпня станом на 23:00 – екс-нардепка від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в аварії. Найгарячішою точкою в зоні АТО залишається Авдіївська промзона. Сьогодні там бойовики тричі відкривали вогонь.

Також у випуску: Петро Порошенко заявив, що військовим на Сході України збільшать виплати. У Києві шану загиблим у 30-х прийшли віддати дисиденти, які зазнали репресій у 70-их. Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих.

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