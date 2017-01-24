Випуск новини за 23:00: Скарга на Україні і Росію
Випуск новин 00:36, сьогодні 37 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 23:00 – на Росію і на Україну подали скаргу в Європейський суд з прав людини.
Також у випуску:
Подорожчання проїзду в маршрутках.
В зоні АТО неспокійно.
В Дніпрі відкрили унікальний музей АТО.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандал з білоруським літаком: Білорусь погрожує Україні додатковими заходами27 жовтня 2016 , 15:51
Плотницького підірвали, гучна заява Парасюка, – найголовніше за добу7 серпня 2016 , 09:12
Шульц пояснив ситуацію з безвізом для України24 листопада 2016 , 13:41 20
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі