Випуск новини за 23:00: Скарга на Україні і Росію

У випуску новини 23 січня за 23:00 – на Росію і на Україну подали скаргу в Європейський суд з прав людини.

Також у випуску: Подорожчання проїзду в маршрутках. В зоні АТО неспокійно. В Дніпрі відкрили унікальний музей АТО.

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