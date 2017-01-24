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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новини за 23:00: Скарга на Україні і Росію

Випуск новин 00:36, сьогодні 37 Читать новость на русском

У випуску новини 23 січня за 23:00 – на Росію і на Україну подали скаргу в Європейський суд з прав людини.

Також у випуску:

Подорожчання проїзду в маршрутках.

В зоні АТО неспокійно.

В Дніпрі відкрили унікальний музей АТО.

Теги: Випуск новин Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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