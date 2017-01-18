Випуск новини за 23:00: Як убили "хлопця у блакитній касці" на Євромайдані. Форум у Давосі
Випуск новин 23:55, 17 січня 19 Читать новость на русском
У випуску новин 17 січня за 23:00 годину – сьогодні у суді над екс-беркутівцями батько Устима Голоднюка розповів, як убили "хлопця в блакитній касці". У Давосі стартував Всесвітній економічний форум.
Також у випуску:
Мера польського Перемишля не пустили в Україну: чому і наскільки йому заборонили в’їзд.
позов України проти Росії мають розглянути цього тижня у Міжнародному суді ООН. Як швидко чекати рішення і які шанси в Гаазі.
Обстріли в зоні АТО, двоє українських військових поранені.
Контрабанда, пропаганда і війна: як живе село на Донбасі, яке ще нещодавно було у так званій "сірій зоні".
Річниця відправлення з України першого поїзда з остербайтерами.
Джерело: 24 Канал
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