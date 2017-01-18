Випуск новини за 23:00: Як убили "хлопця у блакитній касці" на Євромайдані. Форум у Давосі

У випуску новин 17 січня за 23:00 годину – сьогодні у суді над екс-беркутівцями батько Устима Голоднюка розповів, як убили "хлопця в блакитній касці". У Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

Також у випуску: Мера польського Перемишля не пустили в Україну: чому і наскільки йому заборонили в’їзд. позов України проти Росії мають розглянути цього тижня у Міжнародному суді ООН. Як швидко чекати рішення і які шанси в Гаазі. Обстріли в зоні АТО, двоє українських військових поранені. Контрабанда, пропаганда і війна: як живе село на Донбасі, яке ще нещодавно було у так званій "сірій зоні". Річниця відправлення з України першого поїзда з остербайтерами.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter