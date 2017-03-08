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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Виступ Росії у Міжнародному суді ООН: фейки, брехня та заява про збитий Boeing

01:00, сьогодні 142 Читать новость на русском

Терористи зброю, якою воюють, знайшли у шахтах, а збивати малайзійський Boeing ніхто не хотів. Росія сьогодні виправдовувалась за злочини перед Міжнародним судом ООН у Гаазі. У другий день слухань у справі Київ проти Москви з уст російських представників лунало чимало дивних і відверто брехливих заяв.

У Гаазькому суді з захисту прав людини вже другий день тривають дипломатичні баталії: розглядають позов України проти Росії стосовно фінансування тероризму та порушення прав людини в Криму. Вчора слухали Україну. Сьогодні – доводи міжнародним арбітрам надають окупанти. Впевнено і розлого розповідають про громадянську війну в Україні. Свою причетність, звісно, заперечують.

Головне джерело зброї – це запаси радянських часів, які були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу й опинилася у повстанців,
– переконує представник Російської Федерації в Міжнародному суді ООН Ілля Рогачов.

Навіть, якщо припустити, що це правда, то під контролем бойовиків - настільки незначна територія України, що всі боєприпаси вже б давно закінчилися. Особливо беручи до уваги факт, що ще з радянських часів основний військовий потенціал розташовувався на заході країни. Адже ворогом була не Росія, а НАТО.

Читайте також: Суд триває: топ-5 брехні російської сторони у Гаазі

Росіяни наполягають на тому, що так звані мінські домовленості порушують обидві сторони конфлікту.

Росіяни вміло маніпулюють надто м’якою риторикою міжнародних організацій. Мовляв і ООН, і Червоний хрест, і ОБСЄ так і не наважилися назвати представників псевдо-республік терористами.

Ще одна вигідна карта в рукаві Москви – торгівля з бойовиками.

Не оминають пропагандисти і тему кримських татар.

"Україна дискрімінувала кримських татар довгими десятиліттями в Криму, а тепер продовжує це робити на території підконтрольній Києву", – впевнений заступник директора Департаменту з прав людини МЗС РФ Григорій Лук’янцев.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв теж спостерігав за трансляцією з Гааги. Тези, які озвучують кремлівські дипломати, його, м’яко кажучи, дивують.

Однім словом – брехня на брехні. Я думаю суд в Гаазі дасть відповідну оцінку і винесе правильне рішення,
– підсумовує Мустафа Джемілєв.

Мустафа Джемілєв каже - пропогандисти маніпулюють фактами. Кримськотатарський народ в Криму дійсно утискали ще замирних часів, але не влада з Києва, а проросійська більшість. Джемілєв сподівається, що слово в міжнародному суді нададуть і йому. Але поки що запрошення не отримував.

Та Росія славиться вмінням ігнорувати міжнародні зобов’язання.

Росія, скоріш за все, відмовиться виконувати ті положення, рішення, які будуть фіксувати зобов'язання Росії як правопорушника,
– зазначає колишній представник України в ООН Володимир Василенко.

Читайте також: Україна в Гаазі: чи може Міжнародний суд визнати Росію терористом

До слова, Росія може мати має запасний варіант для Міжнародного суду в Гаазі.

Автор: Володимир Рунець
Теги: Війна на Донбасі Політика Суд Україна - Росія Анексія Криму Збитий Boeing 777 Мустафа Джемілєв
Джерело: 24 Канал
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