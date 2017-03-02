Війна в Україні стосується усієї Європи та безпеки в ЄС, – німецький міністр

Війна в Донбасі стосується всієї Європи, і підтримка мирного процесу - це не благодійність, а питання безпеки самих європейців.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на брифінгу після зустрічі з главою МЗС Павлом Клімкіним, повідомляє LIGA.net.

Іноді у німців складається враження, що це (конфлікт в Донбасі – "24") відбувається на периферії Європи. А це все практично відбувається в центрі Європи. Причому ці події стосуються не тільки України і Донбасу – вони стосуються нас усіх в Європі, оскільки ми бачимо, який крихкий світ, до якого ми вже звикли,

– запевнив він.

За словами міністра, що підтримування мирного процесу – це не благодійність, а запорука безпеки в самій Європі.

Під час зустрічі міністри обох країн обговорили питання припинення вогню на Донбасі. Габріель наголосив, що до сих пір перемир'я вдавалося досягти тільки на короткий час.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Росії не слід очікувати в найближчий час зняття санкцій країнами Євросоюзу.