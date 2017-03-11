Війна за Херсонес: кому належить історія
Крим.Реалії 19:34, сьогодні 179 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – російська православна церква претендує на всі будинки на території археологічного музею "Херсонес Таврійський".
Також у випуску:
Чи насправді замироточило погруддя у Сімферополі.
В Криму – нестача води, втім найбільшою річкою на півострові ніхто не опікується.
Кримські будівельники не можуть впоратися з укладанням бруківки у центрі Сімферополя.
Гість студії:
Перший заступник Інституту водних проблем та меліорації Михайло Яцюк.
Кримський історик Сергій Громенко.
Український політолог Микола Давидюк.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Стало відомо, хто носить квіти до посольства Росії в Києві27 грудня 2016 , 09:22 217
Саакашвілі розповів, кого з українців боїться Путін16 листопада 2016 , 21:05 26
Чому росіяни пишаються боєм, який програли десятки років тому1 жовтня 2016 , 19:10
Вони нас просто ненавидять, – чому кримчани незадоволені громадським транспортом3 грудня 2016 , 18:53