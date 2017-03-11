Війна за Херсонес: кому належить історія

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – російська православна церква претендує на всі будинки на території археологічного музею "Херсонес Таврійський".

Також у випуску: Чи насправді замироточило погруддя у Сімферополі. В Криму – нестача води, втім найбільшою річкою на півострові ніхто не опікується. Кримські будівельники не можуть впоратися з укладанням бруківки у центрі Сімферополя. Гість студії: Перший заступник Інституту водних проблем та меліорації Михайло Яцюк. Кримський історик Сергій Громенко. Український політолог Микола Давидюк. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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