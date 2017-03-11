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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Війна за Херсонес: кому належить історія

Крим.Реалії 19:34, сьогодні 179 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – російська православна церква претендує на всі будинки на території археологічного музею "Херсонес Таврійський".

Також у випуску:

Чи насправді замироточило погруддя у Сімферополі.

В Криму – нестача води, втім найбільшою річкою на півострові ніхто не опікується.

Кримські будівельники не можуть впоратися з укладанням бруківки у центрі Сімферополя.

Гість студії:

Перший заступник Інституту водних проблем та меліорації Михайло Яцюк.

Кримський історик Сергій Громенко.

Український політолог Микола Давидюк.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії РПЦ
Джерело: 24 Канал
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