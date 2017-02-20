Визнання "паспортів" "ЛДНР": кому це вигідно та які наслідки матиме

Європейський Союз не визнаватиме паспорти так званих ДНР і ЛНР. Так там відреагували на рішення Росії визнати документи терористичних республік. Розкритикували рішення Путіна і в Берліні та Парижі. Водночас, у РНБО заявили, що такий крок Кремля можна вважати заявою про вихід Росії з Мінського процесу. Для чого у Кремлі ухвалили таке рішення та які юридичні наслідки воно нестиме.

Росія визнаватиме паспорт, свідоцтво про народження, смерть або шлюб, а ще й водійські права, атестати чи дипломи, видані владою квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР". Указ Путіна про це на сайті його адміністрації з'явився за 15 хвилин до початку Мюнхенської безпекової конференції. Тобто на переговорах про таку новину знав лише представник Росії Лавров, а інші переговорники ні.

Натомість Президент України на цю інформацію відреагував саме у Мюнхені на конференції.

Визнання паспортів так званих "ЛДНР" – це є і черговий доказ і російського порушення міжнародного права,

– заявив Петро Порошенко.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прирівнює указ до визнання агресором юрисдикції нелегітимних республік.

Це не тільки логіка мілітарної ескалації, це логіка гуманітарної ескалації. І зараз це указ, який фундаментально суперечить самій логіці Мінських домовленостей,

– зазначив Павло Клімкін.

В самому указі Росія уникає назв "ЛНР" та "ДНР". Там йдеться про окремі райони Донецької та Луганської області України. Це зроблено для шантажу міжнародних партнерів, вважають експерти. Тобто, або ви йдете на наші умови без урахування інтересів України, або ми йдемо ва-банк.

Путні дає для Трампа ще останню можливість, з його точки зору. Тобто "якщо ти зараз не підеш зі мною домовлятися, якщо ми зараз з тобою не переформатуємо відносини по Україні за спиною України, ну тоді я йду на повну ескалацію",

– переконаний політолог Віктор Таран.

Експерти також припускають, що мета путінського указу – зробити на Донбасі друге Придністров'я. Якщо влада скористається вихідкою Кремля і визнає окупованими непідконтрольну частину Донбасу, це може допомогти в тому числі і в міжнародних судах проти Росії.

Росія надала нам велику послугу, і найголовніше, як тепер на цю послугу буде реагувати наша влада. Ми то ж не визнали окупації цієї території, тобто виходить, що це рішення Путина підштовхує нас до прийняття цього рішення,

– зазначає політичний експерт Віталій Крюков.

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А міжнародне товариство має зрозуміти, що "мирний план" не працює. І що дипломатією цей конфлікт розв'язати не вдасться, вважає політолог.

Люди, які казали, що ми можемо домовитися з Росією в форматі "Мінськ-3", "Женева-4", "Нормандський формат-5" – вони помилялись. Очевидно одне – жодні нові міжнародні формати не будуть працювати з цими терористами та бандитами. Надія України в консолідації всього українського суспільства та влади і сильна армії. Це єдине, що здатне нас захистити,

– наголошує Віктор Таран.

У парламенті створена робоча група. Вона має доопрацювати закон, яким ОРДЛО визнаватиметься окупованими територіями.

Раніше колишній член контактної Мінської групи Роман Безсмертний закликав українську владу визнати неконтрольовану частину Донбасу окупованою і ввести там воєнний стан.