Влада окупованого Криму розбирає українські кораблі на запчастини

В окупованому Криму російська влада розбирає кораблі ВМС України, які залишились на території півострова після окупації.

Як повідомив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко, запчастини від українських кораблів Росія використовує як донори для своїх суден, передає "5 канал".

"Українські кораблі стоять окремо, їх виділили як техніку іноземної держави, але за нашими даними, вони існують як донори. Їх розкомплектовують. Ми маємо певні дані щодо коефіцієнту готовності Чорноморського флоту, як бачите, у них постійно курсує "сирійський експрес". Великі десантні кораблі постійно йдуть на перехід моря. І той же наш "Костянтин Ольшанський", такий же проект як 775, він використовується як корабель-донор", – розповів Воронченко.

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Командувач також заявив, що Україна може домогтись грошової компенсації за кораблі або ж повернення суден.