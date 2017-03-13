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Волонтери розповіли цікаву деталь про корабель, який зазнав катастрофи біля Криму

03:09, сьогодні 1 Читать новость на русском
Суховантаж River Eregli
Суховантаж River Eregli

Неподалік Ялти на мілину сів суховантаж River Eregli, який ходить під прапором Мікронезії. Це судно вже не вперше появляється поблизу кримських портів.

Історію того, як цей корабель зумів свого часу потрапити у порт в Криму, попри заборони, розповіла волонтер Катерина Яресько.

За її словами, у грудні 2016 року поблизу Керчі цей корабель вже подавав сигнали аварії, тому попросився в порт на ремонт. Хоча вже тоді волонтери виявили чимало дивних речей у цій ситуації – судно довго перебувало поблизу Керчі, не заходячи у порти, у нього був відключений транспондер. Зазвичай його відключають на кораблях, які перевозять контрабанду. Згодом ще в його трюмах виявили 100 тонн сигарет. Найбільше такому перебігу подій раділи так звані кримські чиновники.

Після цього, попри несправний транспондер та відсутність необхідних сертифікатів, йому дозволили піти у плавання. З цього часу про корабель не було жодних звісток. І от на вихідних, 12 березня, появилась інфракція, що цей корабель сів на мілину поблизу Ялти. Хоча, як зазначають самі волонтери, його, скоріш, викинуло на каміння, що спричинило пошкодження дна і утворення пробоїн.

Думаємо, що в такому зрілому віці судно підлягає утилізації, а судновласнику, зазвичай, в таких випадках виставляється вимога – прибрати судно і відшкодувати збитки екології. З цього моменту моряки, у яких є заборгованість із зарплати, можуть як завгодно довго домагатися виплати заборгованості. Як правило, в такій ситуації судновласник пропадає з кінцями або визнає себе банкрутом. Ось так і закінчуються подібні історії,
– підсумувала Катерина Яресько.

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Теги: Україна Новини Криму
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