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Вона ж не політик, – Джемілєв про Савченко

09:30, сьогодні 3395 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / job-sbu.org

Один з лідерів кримськотатарського народу і депутат від "БПП" Мустафа Джемілєв вважає, що Надія Савченко погано розуміє наслідки її дій в політичному полі.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Джемілєв зауважив, що висловлювання депутатки щодо Криму є обурливими.

Зазвичай, коли людина виходить з неволі, я її обіймаю. Якби я знав, що вона нікому не дозволяє її обіймати, я б теж не підходив. Зараз я її не обійняв би. Тому що такі її висловлення, особливо щодо Криму, просто шокують мене. Вона ж не політик,
– зазначив Джемілєв.

Та, попри поведінку Савченко, кримськотатарський лідер не вважає, що вона завербована російськими спецслужбами.

Я не поділяю точку зору, що вона завербована. Просто, по-моєму, не зовсім розуміє те, що вона робить,
– сказав депутат.

Читайте також: Росія вела перемовини щодо анексії Криму ще до розвалу СРСР, – Джемілєв

Теги: Політика Анексія Криму Україна Мустафа Джемілєв Надія Савченко
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