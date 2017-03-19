Вона ж не політик, – Джемілєв про Савченко

Один з лідерів кримськотатарського народу і депутат від "БПП" Мустафа Джемілєв вважає, що Надія Савченко погано розуміє наслідки її дій в політичному полі.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Джемілєв зауважив, що висловлювання депутатки щодо Криму є обурливими.

Зазвичай, коли людина виходить з неволі, я її обіймаю. Якби я знав, що вона нікому не дозволяє її обіймати, я б теж не підходив. Зараз я її не обійняв би. Тому що такі її висловлення, особливо щодо Криму, просто шокують мене. Вона ж не політик,

– зазначив Джемілєв.

Та, попри поведінку Савченко, кримськотатарський лідер не вважає, що вона завербована російськими спецслужбами.

Я не поділяю точку зору, що вона завербована. Просто, по-моєму, не зовсім розуміє те, що вона робить,

– сказав депутат.

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