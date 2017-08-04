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Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів

20:02, сьогодні 1222 Читать новость на русском
ТОП-10 університетів, куди подали найбільше заяв
ТОП-10 університетів, куди подали найбільше заяв / 24 Канал

Вступна кампанія-2017 підходить до завершення. У Міносвіти підбили підсумки і назвали ТОП-10 університетів, які прийняли найбільше заяв абітурієнтів.

Загалом цього року заяви до вишів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні подали 511 тис. 146 вступників. З них на бакалавра – 220 тис. 573 осіб, на магістра – 161 тис. 350 осіб, на молодшого спеціаліста – 129 тис. 223 осіб.

Читайте також: Вступ 2017: Міносвіти оприлюднило списки абітурієнтів, яких рекомендували на бюджет

Зареєстровано понад 1 млн 729 тис. 859 заяв. Найбільше заяв цього року прийняв Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 58 тис. 574. Далі в списку – два львівські виші: Львівський національний університет імені Івана Франка (48 878) та Національний університет "Львівська політехніка" (47 348). Замикають п’ятірку лідерів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (42 981) та Київський національний торговельно-економічний університет (34 097).

ТОП-10 університетів України
Тор-10 навчальних закладів України за кількістю поданих заяв

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про продовження терміну подачі оригіналів документів на бюджет. Тепер це можна буде зробити до 18:00 5 серпня. Не пізніше полудня 7 серпня ВНЗ мають оприлюднити списки зарахованих на бюджет.

Теги: Новини України Публікації Міністерство освіти та науки України Освіта Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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