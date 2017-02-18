Вєсті Кремля. Кисельов vs Трамп. Бунт РПЦ проти влади
Вєсті Кремля 22:30, 17 лютого 993 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 лютого – Несподівано в Росії назрів конфлікт між владою в особі Дмитра Медведєва з Російською православною церквою. Через Дональда Трампа Дмитру Кисельову доведеться працювати понаднормово, адже американський президент не виправдав очікування росіян.
Також у випуску:
Через російських хуліганів усі забули про Матільду
В невизнаній ДНР переполох через Паніна.
Чорна смуга в житті Нікіти Джигурди.
Джерело: 24 Канал
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