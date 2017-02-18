Вєсті Кремля. Кисельов vs Трамп. Бунт РПЦ проти влади

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 лютого – Несподівано в Росії назрів конфлікт між владою в особі Дмитра Медведєва з Російською православною церквою. Через Дональда Трампа Дмитру Кисельову доведеться працювати понаднормово, адже американський президент не виправдав очікування росіян.

Також у випуску: Через російських хуліганів усі забули про Матільду



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