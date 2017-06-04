Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля 22:55, 3 червня 400 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 03.06 – поки росіяни переварювали інформацію після зустрічі Путіна і Макрона, уся інша частина світу "прозріла" від самого ВВП, який так забрехався, що накликав на себе гнів самого Ярослава Мудрого. Простий російський хлопець Олексій Навальний підкорює порно індустрію.
Також у випуску:
"Косметичний ремонт" російських ЗМІ.
Гамлет, або Феномен кацапізму.
Геї та чеченська гостинність.
Хто поквитається з архітектором російської матриці.
Чорна діра в Красноярську.
Джерело: 24 Канал
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