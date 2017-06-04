Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 03.06 – поки росіяни переварювали інформацію після зустрічі Путіна і Макрона, уся інша частина світу "прозріла" від самого ВВП, який так забрехався, що накликав на себе гнів самого Ярослава Мудрого. Простий російський хлопець Олексій Навальний підкорює порно індустрію.

Також у випуску: "Косметичний ремонт" російських ЗМІ. Гамлет, або Феномен кацапізму. Геї та чеченська гостинність. Хто поквитається з архітектором російської матриці. Чорна діра в Красноярську.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter