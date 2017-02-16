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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між "опоблоківцями"

Вєсті.UA 19:43, сьогодні 160 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.02 – відомий віденський психіатр посміхається зі слів Володимира Гройсмана. У фракції "Опозиційний блок" в Дніпрі запахло розколом.

Також у випуску:

Дружина Януковича відкрила свій власний бізнес.

Санін розповів, як в Україні знімають продукт для російської аудиторії.

Кримські типографії друкують розмальовки, які дозволять малечі виконати роботу дорослих.

Один з чоловічих журналів цього року презентував своїй аудиторії еротичний календар із зірковими дівчатами.

Теги: Вєсті.UA Людмила Янукович Опозиційний блок Кіно Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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