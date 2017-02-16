Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між "опоблоківцями"
Вєсті.UA 19:43, сьогодні 160 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.02 – відомий віденський психіатр посміхається зі слів Володимира Гройсмана. У фракції "Опозиційний блок" в Дніпрі запахло розколом.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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