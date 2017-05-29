Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – для розвитку і просторих тренувань громадян «ДНР» Захарченко вирішив захопити найвідоміші спортивні арени. На українському політичному секс-олімпі засяяла нова зірка, випромінювати сексапільність почав дуже неочікуваний персонаж зі старої гвардії.

Також у випуску: Справжня причина, чому СБУ взялася за російські компанії. Залишки монумента Леніну в Києві незвично модернізували. Символом Криму стала рідкісна тварина.

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