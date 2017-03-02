Вже невдовзі Рада ЄС схвалить безвізовий режим для України, – ЗМІ

Фінальне затвердження безвізового режиму для громадян України повинне відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на незалежні одне від одного джерела у впливових країнах-членах ЄС.

Календарний графік був неформально узгоджений між європейськими інституціями та країнами-членами. Відповідно до нього, після схвалення Радою ЄС 11 травня, документ буде підписаний 15 травня, а безвіз набуде чинності орієнтовно з 11 червня.

На сайті ЄП опублікована стаття з детальним описом графіку та позиціями окремих гравців ЄС.

Нагадаємо, Рада ЄС і Європарламент досягли попередніх домовленостей щодо візової лібералізації для України.