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Як ілюстратор відображає своїх внутрішніх демонів: чудернацькі фото (18+)

23:04, 12 березня 449 Читать новость на русском
Робота Поллі Нор
Робота Поллі Нор / Instagram / @pollynor

Молода художниця та ілюстратор з Лондона Поллі Нор створює дивовижні ілюстрації про внутрішній світ людей і конфлікти, з якими вони боряться.

Про роботи молодої художниці розповіли на Buro 24/7.

Окрім чудернацьких ілюстрації Поллі нещодавно створила відеокліп "Chelou" на пісню "Halfway to Nowhere". Авторка розповідає історію дівчини, яка подорожує в середині самої себе в пошуках відповіді. Там вона перетворюється в біса, який йде по дикому лісі, населеному дивними тваринами – внутрішніми демонами. Пройшовши весь шлях, дівчина повертається в свою спальню і прокидається задоволеною.

Роботи ілюстраторки можна переглянути на її сторінці в Instagram, де вона публікує ілюстрації, ескізи для татуювань, графіті, принти, селфі та багато іншого.

️In Ur Dreams️ Tbt #

Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor)

Looking back

Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor)

Setting unrealistic beauty standards via social media

Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor)

?stained ?

Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor)

?Halfway To Nowhere? (full video link on my website. Link in bio)

Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor)

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Теги: Курйози
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