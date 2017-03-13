Як ілюстратор відображає своїх внутрішніх демонів: чудернацькі фото (18+)

Молода художниця та ілюстратор з Лондона Поллі Нор створює дивовижні ілюстрації про внутрішній світ людей і конфлікти, з якими вони боряться.

Про роботи молодої художниці розповіли на Buro 24/7.

Окрім чудернацьких ілюстрації Поллі нещодавно створила відеокліп "Chelou" на пісню "Halfway to Nowhere". Авторка розповідає історію дівчини, яка подорожує в середині самої себе в пошуках відповіді. Там вона перетворюється в біса, який йде по дикому лісі, населеному дивними тваринами – внутрішніми демонами. Пройшовши весь шлях, дівчина повертається в свою спальню і прокидається задоволеною.

Роботи ілюстраторки можна переглянути на її сторінці в Instagram, де вона публікує ілюстрації, ескізи для татуювань, графіті, принти, селфі та багато іншого.

New things arrived at the studio ? One day i'll take some decent photos but 4 now dirty mirror selfies ️️️link in bio (yes I send worldwide) Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor) Бер 1, 2017 о 10:21 PST

️In Ur Dreams️ Tbt # Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor) Лют 22, 2017 о 4:04 PST

Looking back Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor) Січ 30, 2017 о 4:38 PST

Setting unrealistic beauty standards via social media Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor) Січ 16, 2017 о 8:29 PST

?stained ? Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor) Лис 29, 2016 о 2:11 PST

?Halfway To Nowhere? (full video link on my website. Link in bio) Допис, поширений POLLY NOR (@pollynor) Лис 27, 2016 о 11:04 PST

Читайте також: Скарлетт Йоганссон висміяла у відеоролику Іванку Трамп