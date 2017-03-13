Як ілюстратор відображає своїх внутрішніх демонів: чудернацькі фото (18+)

Молода художниця та ілюстратор з Лондона Поллі Нор створює дивовижні ілюстрації про внутрішній світ людей і конфлікти, з якими вони боряться.
Про роботи молодої художниці розповіли на Buro 24/7.
Окрім чудернацьких ілюстрації Поллі нещодавно створила відеокліп "Chelou" на пісню "Halfway to Nowhere". Авторка розповідає історію дівчини, яка подорожує в середині самої себе в пошуках відповіді. Там вона перетворюється в біса, який йде по дикому лісі, населеному дивними тваринами – внутрішніми демонами. Пройшовши весь шлях, дівчина повертається в свою спальню і прокидається задоволеною.
Роботи ілюстраторки можна переглянути на її сторінці в Instagram, де вона публікує ілюстрації, ескізи для татуювань, графіті, принти, селфі та багато іншого.
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