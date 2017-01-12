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Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР

Згадати все 23:16, сьогодні 60 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Згадати все" – звідки у СРСР з’явився культ килимів та чому люди могли відкладати на них роками. А придбавши, жодної хвилини не використати за прямим призначенням.

Дивна традиція чіпляти килими на стіни досі асоціюється з СРСР, але насправді це зовсім не ноу-хау радянського періоду. Доповнювати стіни килимами багато народів стали, ще коли більшовиками й не пахло. Здебільшого це робили кочівники, які жили в юртах. В такий нехитрий спосіб люди намагалися зберегти тепло в оселі. Простіше кажучи – утеплювали стіни.

Боротьба за температуру в квартирах спричинила появу килимів і у радянських хрущовках. Панельні, а рідше цегляні стіни були до непристойного тонкими. А якщо квартира кутова, то зігрітись узимку було дуже складно. Тут і ставав в нагоді килим.

Для чого ще українці використовували килими та звідки походить ця дивна традиція – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все Історія СРСР Курйози Культура Україна
Джерело: 24 Канал
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