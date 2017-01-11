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Як Клімкін дотепно відреагував на призначення Христі Фріланд міністром у Канаді

20:23, сьогодні 809 Читать новость на русском
Христя Фріланд пишається своїм українським корінням та вільно спілкується українською мовою
Христя Фріланд пишається своїм українським корінням та вільно спілкується українською мовою / NPR

Після того, як Христю Фріланд, яка має українське походження, було призначено на посаду міністра закордонних справ Канади, українські політики вирішили привітати її в різний спосіб.

Спочатку її офіційно привітав Президент України Петро Порошенко.

А після цього настала черга і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який вирішив додати цьому призначенню дещо неочікуване "забавлення".

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Нагадаємо, канадку українського походження Христю Фріланд призначили міністром закордонних справ Канади.

Теги: Україна Політика Христя Фріланд Павло Клімкін МЗС України Міністерство закордонних справ Канада
Джерело: 24 Канал
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