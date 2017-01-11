Як Клімкін дотепно відреагував на призначення Христі Фріланд міністром у Канаді

Після того, як Христю Фріланд, яка має українське походження, було призначено на посаду міністра закордонних справ Канади, українські політики вирішили привітати її в різний спосіб.
Спочатку її офіційно привітав Президент України Петро Порошенко.
А після цього настала черга і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який вирішив додати цьому призначенню дещо неочікуване "забавлення".
Читайте також: Дипломат розповів, на що розраховувати Україні після призначення Фріланд
Нагадаємо, канадку українського походження Христю Фріланд призначили міністром закордонних справ Канади.
Коментарі