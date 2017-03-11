Як кримчани відреагували на заяву Поклонської про мироточення бюсту Миколи ІІ

На столітню річницю зречення престолу у Сімферополі "замироточив" бюст останнього російського імператора Миколи ІІ. Принаймі, таку гучну заяву 3 березня зробила депутат Державної Думи Росії Наталія Поклонська.

До погруддя російського царя Миколи ІІ біля кримської прокуратури вже тиждень приходять молильники і бють поклони. Паломництво до бронзового бюста розпочалося тільки-но про диво оголосила екс-прокурор Криму Наталія Поклонська.

Сьогодні вранці замироточив бюст. Люди приходять з дітьми, щоб прикласти їх до бюсту. Щоб бюст їх зцілив,

заявила Наталія Поклонська.

Одні поклоняються, інші – глузують. Так, на історію з мироточенням активно відреагували користувачі соцмереж, назвавши депутата Держдуми "Ідолопоклонською".

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Сімферопольська та Кримська єпархія відрядила спеціальну комісію до бюста та ікон. Слідів мироточення там не виявили, але люди і далі йдуть до кримської прокуратури прикластися до царя.

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