Як Одесу "декомунізували" до приїзду Порошенка: фото

26 травня Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідує Одесу та область. До його приїзду в місті вирішили приховати радянські елементи, замінивши їх кульками в національних кольорах.

Так, на місці малих червоних зірок просто синьо-жовті кульки. Там же, де радянські ордени – великий український прапор з гербом.

Фото на своїй сторінці виклала народний депутат Ірина Подоляк.

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До слова, в Одесі Порошенко мав відкрити відреставровані Потьомкінські входи.