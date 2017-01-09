Як окуляри для пілотів Ray-Ban захопили світ моди та стилю

Протягом останніх 80 років окуляри Ray-Ban є не тільки модним аксесуаром, але й синонімом успіху.

Десятки кінозірок, політиків, рок- і поп-ідолів засвітилися на публіці в моделях цього бренду. Для Майкла Джексона, Сильвестра Сталлоне та інших видатних знаменитостей, які ревно охороняли своє особисте життя й одночасно прагнули завжди перебувати в центрі уваги, «рейбени» стали невід'ємною частиною іміджу.

Своєю появою на світ окуляри Ray-Ban зобов'язані військово-повітряним силам США. У 1929 році командування замовило в маловідомої тоді фірмі Bausch & Lomb розробку моделі, яка б захищала очі пілотів від сліпучих сонячних променів.

Так з’явився дизайн Aviator. Крім незвичайного зовнішнього вигляду, ці окуляри були наділені цілою низкою важливих характеристик: захищали від ультрафіолетових променів, мали інноваційне покриття антивідблиску, мінімізували оптичне викривлення об'єктів, були міцними й надійними.



Стиляги-пілоти пишалися модними окулярами AVIATOR з лінзами краплеподібної форми й оригінальною металевою оправою. Вони одразу стали об'єктом пильної уваги дівчат. Успіх мужніх військових не залишився непоміченим: з часом практичні американці взяли новинку на озброєння. Через кілька років "Авіатори" вже змітали з полиць магазинів усіх штатів.



Набути світової популярності бренду допоміг також Голлівуд. Американські актори - законодавці моди, і все, що вони носять, моментально опиняється річчю must have. Окуляри Ray-Ban стали частиною образу кінозірок і музикантів, надали їхньому іміджу виразності й довершеності. У 1952 році в продаж надійшла модель Wayfarer. Легендарний Джеймс Дін відразу оцінив новинку і навіть знявся в ній у фільмі "Бунтівник без причини".



60-і роки 20 століття – час змін і революцій. Дизайнери компанії моментально вловили цю тенденцію, переосмисливши класичний стиль. Так на світ з'явилися прямокутні Olympian із закругленими кутами лінз і злегка зігнутою металевою дужкою.





А вже у 70-ті минули під знаком свободи. Найпопулярніший актор десятиліття Клінт Іствуд із задоволенням носив Balorama. Легендарний Співак Боб Ділан практично ніколи не з'являвся на публіці без оновлених Wayfarer, які додавали йому загадкової нонконформістської привабливості.



Наступне десятиліття стало періодом небувалого тріумфу Ray-Ban. Окуляри засвітилися в "Братах Блюз", Top Gun, "ризикованій справі". У "рейбенах" знімалися Дензел Вашингтон, Тім Рот, Вілл Сміт, Джонні Депп, Томмі Лі Джонс.





Зручні і стильні, ці окуляри й сьогодні на піку популярності. У них із задоволенням позують Девід Бекхем і Джордж Клуні. Політичний бомонд теж не залишився осторонь модних трендів. У спортивних Ray-Ban був помічений президент США Барак Обама, який обрав для себе недорогу модель всього лиш за 150 доларів. Епатажний Джо Байден регулярно з’являється на люди в сонцезахисних окулярах стриманого дизайну.





Окуляри цієї торгової марки – не просто хвилинний тренд, це нев'януча класика. З того моменту, як перші "Авіатори" допомогли американським льотчикам досягти нових висот, Ray-Ban залишається синонімом краси, смаку й високого статусу.