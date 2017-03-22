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Як житель панельного будинку з райцентру став переможцем мільярдних тендерів від держави

10:26, сьогодні 685 Читать новость на русском
Вадим Майко
Вадим Майко / Кадр з відео

Одноосібний власник і керівник ТОВ "Трейд Коммодіті" (ТК), яке за останні два роки виграло тендерів на 7,11 мільярдів гривень, Вадим Майко мешкає у звичайному багатоквартирному будинку в Кам’янському (колишній Дніпродзержинськ) і не має машини.

Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

У коментарі "Нашим Грошам" Вадим Майко зазначив, що не бачить жодної суперечності між тендерними перемогами своєї фірми та особистим фінансовим становищем, оскільки чисті прибутки "Трейд Коммодіті" дає невисокі.

Виграла – це ще не значить "взяла". Ви розумієте, що є видаткова частина в цих мільярдах? Саме паливо щось коштує, транспортування, обслуговування банківських кредитів. Тобто "взяла 7 мільярдів" – це дохід, але це не прибуток… Ви вважаєте, що державні тендери на паливному ринку – це надприбутковий бізнес? Він висококонкурентний і дуже залежить від коливань. Тому ви не думайте, що це дуже прибутковий бізнес. Ми на межі маржинальності працюємо,
– переконує Вадим Майко.

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Згідно з даними YouControl, у 2015 році при чистому доході 700 мільйонів гривень, чистий прибуток "ТК" становив лише 2,72 мільйона гривень. Дані за 2016 рік ще не оприлюднені. Вадим Майко озвучити прибуток своєї фірми за минулий рік відмовився.

Щодо неочікуваних успіхів компанії на державних тендерах, Майко зазначив, що "компанія займається торгівлею нафтопродуктами з 2011 року. Фактично, реально займається постачанням нафтопродуктів. Тому наш вихід на тендери в 2015 рік – це не була несподіванка. Це не те, щоб ми виникли нізвідки, до того ми 4 роки займалися постачанням палива".

Нагадаємо, на початку лютого нардеп Сергій Лещенко заявив, что за "ТК" стоїть Андрій Адамовський, наголосивши при цьому, що Адамовський є партнером нардепа Олександра Грановського, котрого вважають "смотрящим" за правоохоронними органами від президента.

Пізніше було опубліковане інтерв’ю директора Державного резерву Вадима Мосійчука виданню OilNews, в котрому останній заявив, що коли у Держрезерву виник конфлікт із "ТК" щодо постачання палива, то до нього на переговори приходив саме Адамовський.

"Представлявся він, фактично, власником цієї компанії", – розповів Вадим Мосійчук.

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Вадим Майко в коментарі "Нашим Грошам" заявив, що з Адамовським навіть не знайомий.

"Чи ходив до нього (до Мосійчука – ред.) Адамовський – я коментувати не буду, тому що я не знаю ні пана Адамовського, ні чи ходив він до нього", – заявив Вадим Майко.

Разом з тим, Андрій Адамовський у розмові з "Нашими Грошима" зазначив, що справді має стосунок до "ТК" – у фірмі обертаються його гроші. Однак наголосив, що власником "ТК" це його не робить.

Я не акціонер компанії "ТК". З компанією "ТК" у мене фінансові стосунки, я надаю їй фінансові послуги – кредитую, фінансую. Інколи. Більш нічого,
– переконує Андрій Адамовський

Яким саме чином і через які компанії бізнесмен фінансує "тендерного чемпіона", Адамовський розповідати не захотів, зіславшись на комерційну таємницю.

Детальніше про зв’язки Андрія Адамовського з компанією "Трейд Коммодіті" та Олександром Грановським – дивіться за посиланням.

Теги: Україна пальне Розслідування
Джерело: 24 Канал
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