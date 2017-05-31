Як проходить конкурс на посади суддів Верховного суду України

381 кандидат на 120 місць. Саме стільки охочих потрапити до Верховного Суду України – найвищої інстанції, чиї рішення оскарженню не підлягають. Більше того – майбутні судді працюватимуть там до пенсії.

Павла Вовка детективи НАБУ застали в будинку, якого немає в декларації, коли прийшли з обшуком. Вовка підозрюють у незаконному збагаченні.І тим не менше він кандидат на посаду у Верховному суді. І вже пройшов співбесіду. Як і інші 354 кандидати.

Неправосудні рішення, корупція та незаконне збагачення – саме у цьому підозрювали кандидатів у Верховний суд активісти у громадській раді доброчесності. Але 115 кандидатів і далі залишилися у відборі.

Попередньо це презентувалося таким чином, що якщо громадськості не подобається певні кандидати ось вам інструмент як їх заблокувати. На сьогодні ми стоїмо перед моментом, коли ймовірно цим буде знехтувано,

– заявив директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко.

Попереду лише кілька етапів відбору. На одному з них ще можна відсіяти недоброчесних кандидатів. Якщо буде публічність та особиста відповідальність.

А от вища кваліфікаційна комісія суддів вже вирішила ухвалювати рішення таємно. Оприлюднять лише сукупний бал щодо кожного кандидата. Так до Верховного суду можна протягнути будь-кого - попри спротив громадськості. Активісти хочуть переконати комісію через нардепів.

Наступний етап відбору – це Вища рада Правосуддя. Ця реформа без перебільшення на покоління, адже у Верховному суді обрані кандидати працюватимуть до пенсії.

Втім остаточну відповідальність за усіх 120 суддів нестиме Президент. Саме він ставитиме підпис під кожним призначенням.

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